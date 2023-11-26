مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يشارك بمؤتمر عالمي في تركيا عبر بث مباشر لعمليتي قسطرة قلبية

وأكد د. عويد أن اللجنة العلمية للمؤتمر قدمت إشادة بالحالتين، وبطريقة علاجهما، وقصر الوقت الذي استهكلته العمليتان، ونبه إلى أهمية هذه المشاركة بالنظر إلى الحضور الواسع من دول كأميركا وألمانيا والسويد وإيطاليا وغيرها، ما يوفر فرصاً واسعة لتبادل الخبرات في هذا التخصص الطبي المعقد، والوقوف على آخر ما توصل إليه العالم في مجال طب القسطرة القلبية، وأضاف أن مشاركة المجموعة الفاعلة، يأتي على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققتها مستشفياتها في تخصص القسطرة القلبية، والخبرات التراكمية الكبيرة التي تحظى بها، الأمر الذي أهلها لنيل ثقة اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، واختيارها للمشاركة بمثل هذه الاسهامات النوعية في المحافل العلمية الطبية الكبيرة.