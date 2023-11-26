مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يشارك بمؤتمر عالمي في تركيا عبر بث مباشر لعمليتي قسطرة قلبية

شاركت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في المؤتمر العالمي للقلب "علاج الانسداد المزمن لشرايين القلب عبر القسطرة"، المنعقد في إسطنبول التركية، عبر بث مباشر لعمليتين أجراهما د. عويد الشمري استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، وتابع العلماء والحضور والمشاركين "إلكترونياً" من أميركا وألمانيا والسويد وإيطاليا العمليتين.
وقال د. عويد أن العمليتان نقلتا من خلال تقنيات البث المباشر من غرفة العمليات بالمستشفى إلى قاعة المؤتمر وإلى عدد "11" دولة، وتعود الحالة الأولى لرجل سبعيني، عانى من انسداد في الشريان التاجي الأيمن، وآلام حادة بالصدر رغم التزامه بالأدوية، وأحجمت عدة مستشفيات عن علاجه، بسبب تعقيدات حالته، وارتفاع احتمالات حدوث مضاعفات أثناء العملية، ولكننا ولله الحمد تمكنا من إزالة الإنسداد بنجاح، وتخلص المريض من كافة الأعراض التي قادته إلى المستشفى وغادر إلى منزله بحالة صحية جيدة.
وأوضح أن المريض الثاني "ستيني" مصاب بتضيقات في شريانين، أحدهما به إنسداد مزمن منذ نحو عام، وتمت إزالة التضيقات والإنسداد في عمليتين منفصلتين، استغرقتا مجتمعتين "4" ساعات، علماً بأن عملية واحدة من هذا النوع تستغرق في العادة "6" ساعات، مضيفاً أن المريض تحسنت حالته باضطراد وعاد إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.
وأكد د. عويد أن اللجنة العلمية للمؤتمر قدمت إشادة بالحالتين، وبطريقة علاجهما، وقصر الوقت الذي استهكلته العمليتان، ونبه إلى أهمية هذه المشاركة بالنظر إلى الحضور الواسع من دول كأميركا وألمانيا والسويد وإيطاليا وغيرها، ما يوفر فرصاً واسعة لتبادل الخبرات في هذا التخصص الطبي المعقد، والوقوف على آخر ما توصل إليه العالم في مجال طب القسطرة القلبية، وأضاف أن مشاركة المجموعة الفاعلة، يأتي على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققتها مستشفياتها في تخصص القسطرة القلبية، والخبرات التراكمية الكبيرة التي تحظى بها، الأمر الذي أهلها لنيل ثقة اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، واختيارها للمشاركة بمثل هذه الاسهامات النوعية في المحافل العلمية الطبية الكبيرة.
واستطرد د.عويد قائلاً أن اللجنة العلمية والمشاركين في المؤتمر تابعوا مراحل العملية الدقيقة، والتي شهدت استخدام أحدث التقنيات الطبية، مشيراً إلى أنه والفريق الطبي المعاون تلقوا الكثير من الأسئلة والاستفسارات، وتمكنوا من تقديم تجربة إيضاح واقعي وعملي لعمليات إزالة الانسداد المزمن للشرايين التاجية عبر القسطرة، التي تعد من أعقد العمليات، ويتم إجراءها في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان بشكل دوري.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص على المشاركة بانتظام في المؤتمرات والمحافل العلمية الإقليمية والعالمية، لعكس تجربتها الطبية الرائدة في تقديم الرعاية الصحية، والاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنها تنظم مؤتمرات علمية عالمية سنوية بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية.