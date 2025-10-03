الدكتور سليمان الحبيب يشكر تركي آل الشيخ.. ويؤكد اعتزازه بتكريم "5 سنوات من الشراكة"

ثمن الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تفضل المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GeA، بتكريم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمناسبة "5" سنوات من الشراكة المميزة، وذلك في أعقاب توقيع الهيئة اتفاقية مع المجموعة كشريكة رسمية لموسم الرياض 2025 معبراً عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم.
وأشاد د. الحبيب بالإنجازات الكبيرة التي حققها موسم الرياض، بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، حيث أصبح من أبرز المواسم الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم، ويستقطب أبرز الفعاليات والنجوم في جميع المجالات، وجعلت من الرياض ملتقاً عالمياً للثقافة والفنون والرياضة، بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي رسم حاضر ومستقبل وطنه.
وأستطرد د. الحبيب مضيفاً: "نحن في المجموعة نحرص على دعم الأحداث والمناسبات الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم مناسبات كموسم الرياض، الذي أصبح خلال سنوات قليلة من اطلاقه من أكبر الفعاليات الترفيهية الموسمية بالعالم"، مضيفاً أن المجموعة أيضاً تسعى من خلال مشاركاتها في موسم الرياض المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة العامة للترفيه في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة، ودعم وتنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، وتحسين جودة الحياة، وإدراج العاصمة الرياض ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم، وغيرها من الأهداف الوطنية النبيلة، الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وختم د. الحبيب حديثه بالتأكيد على أن المجموعة ستحرص على تكون مشاركتها ورعايتها لموسم الرياض 2025 مميزة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دوماً على رعاية العديد من المناسبات الوطنية، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، وتشارك بنجاح في موسم الرياض كراعٍ طبي منذ نسخته الأولى وحتى نسخة العام الجاري 2025.