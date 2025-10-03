الدكتور سليمان الحبيب يشكر تركي آل الشيخ.. ويؤكد اعتزازه بتكريم "5 سنوات من الشراكة"

وأستطرد د. الحبيب مضيفاً: "نحن في المجموعة نحرص على دعم الأحداث والمناسبات الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم مناسبات كموسم الرياض، الذي أصبح خلال سنوات قليلة من اطلاقه من أكبر الفعاليات الترفيهية الموسمية بالعالم"، مضيفاً أن المجموعة أيضاً تسعى من خلال مشاركاتها في موسم الرياض المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة العامة للترفيه في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة، ودعم وتنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، وتحسين جودة الحياة، وإدراج العاصمة الرياض ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم، وغيرها من الأهداف الوطنية النبيلة، الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وختم د. الحبيب حديثه بالتأكيد على أن المجموعة ستحرص على تكون مشاركتها ورعايتها لموسم الرياض 2025 مميزة.