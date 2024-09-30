معامل البحر الأحمر تعلن عن النسخة الثانية من "معمل المسلسلات" التدريبي

ويتضمن البرنامج ورش عمل ودروسًا مكثفة يقدّمها نخبة من الخبراء في عالم صناعة المسلسلات التلفزيونية، ضمن بيئة عمل جماعية محفزة، ومشاركة الفرق المختارة للبرنامج في عدد من ورش العمل المكثفة، إضافة إلى حضورهم لمنتدى "Film Independent" الذي يعد حدثًا مميزًا يسعى لتمكين صانعي الأفلام من رواية سردياتهم القصصية الآسرة، عبر تزويدهم بالأدوات والشبكة الاجتماعية الواسعة التي تمكنهم من إتمام مشاريعهم لترى النور.