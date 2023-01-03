بين "مشاهد اقتحام الأودية" ومطالب الردع.. مختص: "ميكروبات السيول" قاتلة!

وأوضح استشاري مكافحة العدوي الدكتور محمد حلواني لـ"سبق"، أن هذه المياه تحمل في أمواجها ملايين الميكروبات التي قد تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، والتي ليس من السهل تشخيصها إلا عن طريق أطباء متخصصين؛ مشيرًا إلى أن من هذه الميكروبات أوليات الأميبا، والتي في حالة وجودها في الماء من الممكن دخولها عن طريق الأنف خصوصًا في الأطفال وقد تصل إلى الدماغ مسببة تآكلًا في خلايا الدماغ ومؤدية إلى الوفاة في غضون أسابيع قليلة.