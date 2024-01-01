‬بعد تقرير "سبق" عن قطع المياه عن سكان الدار البيضاء.. "المياه الوطنية": نُشعِر العقارات بحسب النظام

وأوضح مواطن آخر أنه عانى المشكلة نفسها مع عدد من الجيران في الحي، وقال: الصرف موصل منذ أكثر من 14 سنة قبل شراء المنزل، وتم الرفع بعدة طلبات من خلال الموقع، وكان الرد هو الرفض، وأشار إلى أنه توجّه للفرع مع عدد من المتضررين، ليتم بعد ذلك حل المشكلة له، فيما لا يزال الجيران يعانون.