الطائرة الإغاثية السعودية الـ69 تصل مطار العريش لدعم الفلسطينيين في غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ69، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.
وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة، ضمن جهود المملكة المستمرة لتخفيف معاناة المتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر الجوي السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني، والذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه المملكة، انطلاقًا من دورها الريادي في العمل الإغاثي الدولي ووقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية العادلة.