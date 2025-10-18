الطائرة الإغاثية السعودية الـ69 تصل مطار العريش لدعم الفلسطينيين في غزة

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر الجوي السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني، والذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه المملكة، انطلاقًا من دورها الريادي في العمل الإغاثي الدولي ووقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية العادلة.