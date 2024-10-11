في يومها العالمي.. "الحياة الفطرية" يبرز جهود المملكة في حماية الطيور المهاجرة

وأوضح المركز أن هذه الجهود تتنوع لتشمل عدة جوانب منها: تنظيم الصيد حيث يلتزم المركز بتنفيذ قوانين صارمة لذلك وفقًا للأنظمة البيئية المعتمدة، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان استدامة التنوع الحيوي، وأتممة الإجراءات الخاصة بموسم الصيد من خلال إنشاء منصة فطري.