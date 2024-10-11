في يومها العالمي.. "الحياة الفطرية" يبرز جهود المملكة في حماية الطيور المهاجرة

بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن جهود المملكة المستمرة لحماية الكائنات الفطرية، بما في ذلك الطيور المهاجرة، التي تشكل جزءاً هاماً من التنوع البيئي.
وأوضح المركز أن هذه الجهود تتنوع لتشمل عدة جوانب منها: تنظيم الصيد حيث يلتزم المركز بتنفيذ قوانين صارمة لذلك وفقًا للأنظمة البيئية المعتمدة، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان استدامة التنوع الحيوي، وأتممة الإجراءات الخاصة بموسم الصيد من خلال إنشاء منصة فطري.
كما تشمل الجهود تركيب عوازل خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط الواقعة على مسار هجرة الطيور.
وتسعى المملكة بهذه الجهود إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية للمملكة التي تشكل محطة هامة في مسار هجرة الطيور العالمية.