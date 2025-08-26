بالشراكة مع "NHC".. "الكوهجي للتطوير العقاري" تُطلق مشروع "ريوان الربى" السكني في الرياض ضمن "وجهة الربى"

الجدير بالذكر أن "شركة الكوهجي للتطوير العقاري" هي شركة بحرينية تمتلك خبرةً تمتد لأكثر من 50 عامًا في السوق البحرينية، وتضم محفظتها الاستثمارية أكثر من 50 مشروعًا متنوِّعًا تشمل المجمّعات السكنية الراقية، والمراكز التجارية الحديثة، والأبراج الفندقية، والمؤسسات التعليمية. ومن أبرز مشاريعها في مملكة البحرين: سلسلة أبراج فونتانا، وسلسلة أبراج أونيكس الفاخرة (أونيكس روتانا، أونيكس سكاي فيو، أونيكس واتر جاردن)، سلسلة سيف أفنيو، والمدرسة الكندية، ومشروع جفير سكوير وغيرها الكثير. وتسعى الشركة اليوم لنقل هذه التجربة الرائدة إلى السوق السعودية التي تشهد ديناميكية متسارعة ونموًّا لافتًا في قطاع التطوير العقاري.