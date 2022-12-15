استطلاع: "القمة السعودية- الصينية" تعزز مكانة المملكة بالعلاقات الدولية

يُذكر أنه بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والصين، زار رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، المملكة خلال الفترة 13 - 15 جمادى الأولى عام 1444هـ الموافق الفترة 7 - 9 ديسمبر عام 2022م.