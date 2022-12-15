استطلاع: "القمة السعودية- الصينية" تعزز مكانة المملكة بالعلاقات الدولية

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، استطلاعًا لآراء المواطنين حول القمة السعودية- الصينية.
شاركت في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت 1113 مواطنًا من مختلف مناطق المملكة؛ حيث مثلت نسبة الرجال 61% والنساء 38%.
وجرى تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع، وجاءت النتائج كالتالي:
46% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن القمة تعني لهم تعزيز مكانة المملكة في العلاقات الدولية.
بينما يرى 44% أن القمة تعني لهم الاستقرار والازدهار والتنمية للمملكة والمنطقة.
وعن مدى انتشار الثقافة الصينية في السعودية حاليًا، يعتقد 37% من العينة أن انتشارها بمستوى متوسط، بينما يؤكد 34% من المشاركين أن انتشارها بات مرتفعًا.
يُذكر أنه بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وفي إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والصين، زار رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، المملكة خلال الفترة 13 - 15 جمادى الأولى عام 1444هـ الموافق الفترة 7 - 9 ديسمبر عام 2022م.
واستقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعُقِدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمراحل المتميزة التي مرّت بها العلاقات الثنائية خلال العقود الثلاثة الماضية، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك في جميع المجالات وتعميق العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والوصول بها إلى آفاق جديدة وواعدة.