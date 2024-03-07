حين يكون البنك هو الخصم والحكم.. "الجميلي": 4 مظالم يتعرض لهم المواطن في تعامله مع البنوك بالمملكة

ويبدي "الجميلي" دهشته، وهو يقول: "ثالثًا: تزعمُ البنوكُ أنْ لا علاقةَ لهَا بالملصقاتِ المنتشرةِ عندَ (الصرَّافاتِ)، التِي تعرضُ تسديدَ القروضِ السَّابقةِ، وإصدارَ أُخْرَى جديدةٍ، بلْ إنَّ الجميعَ يدَّعِي محاربةَ تلكَ الظَّاهرةِ، والوقوفَ في وجهِ طوفانِهَا؛ لأنَّها سرقةٌ جديدةٌ للمواطنِ، وأسلوبٌ مبتكرٌ لمصِّ دمِهِ بفوائدَ القروضِ، فإذَا كانتْ تلكَ العملياتُ مخالفةً للأنظمةِ، ولا مصالحَ للبنوكِ من ورائِهَا، ولا يقفُ خلفَهَا الهواميرُ إيَّاهُم، فلماذَا تملأُ إعلاناتُهَا مواقعَ التواصلِ؟ ثمَّ إنَّ أرقامَ هواتفِ أولئكَ معروضةٌ ومعلومةٌ فلمَا لا يتمُّ التَّعاملُ معهُم بحزمٍ؟!".