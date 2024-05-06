المرصد الوطني للعمل: السعودية الثالث عالميًا بين الوجهات الرئيسية للمهاجرين

وقال التقرير المعنون بـ(إدارة هجرة القوى العاملة) سلسلة اتجاهات سوق العمل العالمية للربع الثالث (2023) وحصلت "سبق" على نسخة منه، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للمرصد، أن المهاجرين يمثلون "نسبة كبيرة من عدد السكان في العالم، حيث يهاجر الأفراد لأسباب عديدة مثل: البحث عن فرص عمل، أو لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية، أو للحصول على فرص تعليمية أفضل، أو للمّ شمل أفراد الأسرة، أو للهروب من الصراعات والقمع والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، ولقد ساهمت مؤخرًا التأثيرات السلبية للتغير المناخي والكوارث الطبيعية والعوامل البيئية أيضًا في زيادة ظاهرة الهجرة بين الدول، وتشكل ظاهرة الهجرة العابرة للحدود العديد من التحديات والفرص في آن واحد لصناع السياسات في الدول المهاجر منها أو إليها على حد سواء، يهدف هذا التقرير إلى دراسة الإستراتيجيات والسياسات والتوجهات التي يجب مراعاتها لإدارة أنماط الهجرة بكفاءة. وعلى الرغم من أن العوامل والسياسات التي يتناولها هذا التقرير ليست شاملة، إلا أنها تلخص بعض الخيارات الرئيسية المتاحة.