"سكني": أكثر من 95 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول حتى نهاية يونيو 2022

ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.