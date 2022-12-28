شاهد.. "السحيمي" يُدشن مبادرة "ينبع الخضراء" لزراعة 150 ألف شتلة

وكذلك رفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على ‫البيئة وتحسين المناخ، وللمساهمة في التوعية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية ضمن الأهداف الاستراتيجية؛ حيث تُسهم الأشجار في الحدّ من التغير المناخي وتنقية الهواء وتحسين درجات الحرارة، وإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة والحدّ من التلوث البيئي.