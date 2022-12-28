شاهد.. "السحيمي" يُدشن مبادرة "ينبع الخضراء" لزراعة 150 ألف شتلة

دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الأربعاء، مبادرة شركة سامرف "ينبع الخضراء - ازرع دارك خضراء"، لزراعة 150 ألف شتلة، على كورنيش "ينبع" ومدارس البنين والبنات والمراكز الصحية والمساجد.
تأتي المبادرة بالتعاون مع بلدية محافظة ينبع، بينما حضر تدشينها رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة "سامرف" المهندس خالد الجهيران، وعدد من الإدارات الحكومية.
وأشاد محافظ ينبع بمبادرة "سامرف" لإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة ومواجهة التصحر، سائلًا الله عز وجل أن تحقّق هذه المبادرة الأهداف المرجوّة من إطلاقها.
يذكر أن المبادرة تأتي امتدادًا لسلسلة مبادرات تهدف إلى المساهمة بشكل مباشر لتحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في مشروعات التشجير.
وكذلك رفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ، وللمساهمة في التوعية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية ضمن الأهداف الاستراتيجية؛ حيث تُسهم الأشجار في الحدّ من التغير المناخي وتنقية الهواء وتحسين درجات الحرارة، وإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة والحدّ من التلوث البيئي.