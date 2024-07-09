"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية والشمالية وعسير وجازان والباحة ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الشعيبة والقنفذة والليث حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الدرب وبيش وجازان وفرسان حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 مئوية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.