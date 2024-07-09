"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.