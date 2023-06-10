"القثامي": تدشين "طريق مكة" في كوت ديفوار يهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات الحجاج

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، سعد بن بخيت القثامي, أن تدشين مبادرة "طريق مكة" في كوت ديفوار يهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن من كوت ديفوار إلى المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم بلدهم.
جاء ذلك خلال تدشين المبادرة اليوم، في مطار أبيدجان الدولي بجمهورية كوت ديفوار، بحضور رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة "طريق مكة" المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي، مستشار رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.
وأوضح "القثامي" أن المملكة العربية السعودية دأبت على تسخير جميع إمكانياتها المالية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن مبادرة "طريق مكة" تأتي استمراراً لجهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله في العديد من الدول، وتم إدراج كوت ديفوار ضمن قائمة المبادرة هذا العام ولأول مرة منذ انطلاق المبادرة في عام 2017.
وأشاد "القثامي" بجميع الكوادر الوطنية التي تعمل على تنفيذ أعمال مبادرة "طريق مكة"، باحترافية في جميع المستويات، منوهًا بالتعاون بين البلدين في تقديم تسهيلات تخدم مبادرة "طريق مكة".
يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.