"القثامي": تدشين "طريق مكة" في كوت ديفوار يهدف إلى تيسير إنهاء إجراءات الحجاج

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة "طريق مكة" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.