"المربعانية" في الجزيرة العربية.. ما أبرز الملامح الجوية فيها؟

ذكر الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً، وسُميت مربعانية الشتاء بهذا الاسم لعدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية الذي يقترب من الأربعين، وهي تبدأ من موعد الانقلاب الشتوي إلى نهاية شهر يناير.