"المربعانية" في الجزيرة العربية.. ما أبرز الملامح الجوية فيها؟
تقترن بداية "المربعانية" في الجزيرة العربية مع وقت دخول البرد وتحول الطقس، فتشهد المنطقة هطولات غزيرة للأمطار وموجات برد ورياح الشمال القارسة، وسنتعرّف في السطور التالية على موعد بدء المربعانية في الجزيرة العربية وأبرز الملامح الجوية فيها.
تأتي بداية المربعانية عقب موسم الوسم، ويختلف وقت دخولها من حسابٍ إلى آخر فهو عند بعضهم مع بداية ديسمبر (1 أو 3) وعند آخرين 7 ديسمبر (وهو الراجح عند الأغلبية) وبعضهم يعدها في 10 ديسمبر، لكنها في العشر الأولى من ديسمبر عند أغلب أهل البادية في الجزيرة العربية وباديتَي الشام والعراق.
وينقسم الشتاء في عموم الجزيرة العربية إلى ثلاثة مواسم:
أوله موسم "المربعانية"، وهو أول أوقات شدة البرد مع طلوع الإكليل والقلب والشولة.
ثم موسم "البطين"، وهو وقت ذروة البرد أو بطنه مع طلوع نجمَي النعائم والبلدة، ويكون خلال النصف الثاني من يناير ومطلع فبراير.
وموسم "العقارب" وهو آخر أوقات البرد وفيه لسعات باردة وأوقات معتدلة مع طلوع سعد الذابح وسعد بلع خلال فبراير.
ذكر الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يوماً، والقلب 13 يوماً، والشولة 13 يوماً، ومجموعها بالجملة 39 يوماً، وسُميت مربعانية الشتاء بهذا الاسم لعدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية الذي يقترب من الأربعين، وهي تبدأ من موعد الانقلاب الشتوي إلى نهاية شهر يناير.