"كهاتين" تقدم أكثر من 118 ألف خدمة نوعية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم في 2023

وحققت الجمعية خلال العام 2023م العديد من الإنجازات الحافلة التي ترتقي إلى تطلعات ورضا المستفيدين؛ حيث بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها الجمعية للأسر 118.654 خدمة، وتسعى الجمعية إلى تقديم العديد من الخدمات النوعية التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة؛ حيث قامت خلال العام الماضي بكفالة 7.254 يتيمًا/ـة بمبلغ 33.534.700 ريال، وإتمام كفالة 180 أُمًّا يتيم بمبلغ 546.591 ريالًا، إضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء لـ175 مستفيدًا بمبلغ 109.700 ريال، وتأثيث 88 منزلًا بمبلغ 113.539 ريالًا، ودعم 32.527 مستفيدًا بسلال غذائية بمبلغ 2.791.843 ريالًا، إضافة إلى توفير 376 حقيبة تعليمية بمبلغ 59.981 ريالًا.