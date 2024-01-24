"كهاتين" تقدم أكثر من 118 ألف خدمة نوعية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم في 2023

انطلاقًا من أهدافها الرامية إلى المساهمة في توعية المجتمع بأهمية رعاية الأيتام وإحسان التعامل معهم، تحرص الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" منذ انطلاقها، على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وصولًا إلى اكتفائهم ذاتيًّا، من خلال تقديم الخدمات الأساسية والموسمية، والمساعدات العامة التي تضمن استقرار الأيتام وأسرهم وتلامس احتياجاتهم.
وتُعَد خدمة المستفيدين أولَ خطوات العمل المقدم لأبناء "كهاتين"؛ حيث يتولى فريق بحثي زيارة مقر سكن الأسرة؛ للوقوف على وضعها المادي والتنموي، ورفع توصياتهم عن مدى استحقاق تلك الأسرة للاستفادة من خدمات الجمعية، بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وحققت الجمعية خلال العام 2023م العديد من الإنجازات الحافلة التي ترتقي إلى تطلعات ورضا المستفيدين؛ حيث بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها الجمعية للأسر 118.654 خدمة، وتسعى الجمعية إلى تقديم العديد من الخدمات النوعية التي تلامس احتياجات الأسر المستفيدة؛ حيث قامت خلال العام الماضي بكفالة 7.254 يتيمًا/ـة بمبلغ 33.534.700 ريال، وإتمام كفالة 180 أُمًّا يتيم بمبلغ 546.591 ريالًا، إضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء لـ175 مستفيدًا بمبلغ 109.700 ريال، وتأثيث 88 منزلًا بمبلغ 113.539 ريالًا، ودعم 32.527 مستفيدًا بسلال غذائية بمبلغ 2.791.843 ريالًا، إضافة إلى توفير 376 حقيبة تعليمية بمبلغ 59.981 ريالًا.
وحرصًا من الجمعية على تخفيف الأعباء المالية على الأسر، قدمت إعانات لـ13.639 مستفيدًا للأسر الأشد احتياجًا بمبلغ 8.357.700 ريال، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى.. وعن الخدمات الموسمية فقد استفاد 366 فردًا من كسوة الشتاء خلال العام الماضي، كما استفادت 800 أسرة من المساعدات الطارئة والمقدرة بمبلغ 121.474 ريالًا.
وسَعَت إدارة خدمة المستفيدين بالجمعية إلى التطوير الإداري؛ لضمان تقديم خدمات ترتقي إلى تطلعات أسر "كهاتين"، واشتملت أوجه التطوير على تقييم الزيارات الميدانية، ومؤشرات فِرَق البحث، لقياس الخدمات المقدمة، إضافة إلى تطبيق واتس للتواصل مع الأسر، والبوابة الإلكترونية.
وتنظم جمعية كهاتين دورات تنشيطية للباحثين والباحثات؛ بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات العلمية في البحث والخدمة الاجتماعية، وسبل تطويرها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، إضافة إلى التعرف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه تقديم الخدمات الاجتماعية، وتقف دون تحقيق أهدافها الرئيسية وإيجاد الحلول لتذليل تلك العقبات، ومناقشة كل ما يهدف إلى تطوير العمل البحثي في الجمعية.