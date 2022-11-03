الجوف.. ندوات لمنسوبي المساجد لتوعية المجتمع بخطر "الإخوان والسرورية" الإرهابي

وأكدوا أن تنظيم السرورية الإرهابي، الذي كان يروج له في الخفاء، وُلد من رحم تنظيم الإخوان الإرهابي؛ إلا أنه تم فضحهم والتحذير من منهجهم الباطل، مشيرين إلى أن الحملات ضدهم ليس إلا للتحذير من معتقدهم الإجرامي، حيث يتخذون من الدين الإسلامي سبيلًا للوصول إلى الحكم والإفساد في الأرض، ونشر التكفير، واستباحة الدماء، لتطبيق أنظمتهم ومعتقداتهم الإرهابية داخل الدول الإسلامية.