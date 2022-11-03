الجوف.. ندوات لمنسوبي المساجد لتوعية المجتمع بخطر "الإخوان والسرورية" الإرهابي

نظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، ندوة بعنوان "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية الإخوان والسرورية" في محافظات المنطقة، شملت: (مدينة سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل)، بمتابعة من المدير العام للفرع الشيخ محمد الدخيل.
وأكد المشاركون في الندوات التي أقيمت في محافظات المنطقة، على دور منظمتي الإخوان والسرورية الإرهابية في زعزعة الأمن، ومحاولة التأثير على عقيدة أبناء الوطن، وجرهم إلى مستنقع تفكك الوحدة الوطنية، والتشكيك في كبار العلماء بالمملكة، واستخدامهم لغطاء الدين بهدف استعطاف الشباب، وخلق عقيدة التكفير للحكام والمشايخ.
وأكدوا أن تنظيم السرورية الإرهابي، الذي كان يروج له في الخفاء، وُلد من رحم تنظيم الإخوان الإرهابي؛ إلا أنه تم فضحهم والتحذير من منهجهم الباطل، مشيرين إلى أن الحملات ضدهم ليس إلا للتحذير من معتقدهم الإجرامي، حيث يتخذون من الدين الإسلامي سبيلًا للوصول إلى الحكم والإفساد في الأرض، ونشر التكفير، واستباحة الدماء، لتطبيق أنظمتهم ومعتقداتهم الإرهابية داخل الدول الإسلامية.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في معهد الأئمة والخطباء وبالتعاون مع فروع الوزارة- تقيم ندوات لدور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية الإخوان والسرورية.