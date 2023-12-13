"القدية".. خطط واعدة ستتيح "48" مليون زيارة سنوية وتوفير "٣٢٥" ألف وظيفة

وعدّ "الداود" الخطط الجديدة في القدية بمثابة مقصد عالمي، ومدينة كاملة ستفتح المجال لـ"٤٨" مليون زيارة سنويًّا، وأن هناك آلاف الشقق والوحدات السكنية والفرص الوظيفية التي ستفتح آفاقًا جديدة؛ حيث توفّر "٣٢٥" ألف فرصة وظيفية في عدة مجالات مختلفة؛ حيث ستثبت قدرتها في المستقبل، وستعمل على رفع مستوى المهارات والجودة.