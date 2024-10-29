انسجام عالمي في "أيام إندونيسيا" بحديقة السويدي

وتضمَّن الحدث عروضًا موسيقية، ورقصات تقليدية، إضافة إلى بازارات للطعام الإندونيسي، وتعرَّف الزوار على نكهات وأطباق فريدة. كما خصصت الفعالية أنشطة ترفيهية للأطفال، وورش عمل تفاعلية، أضفت على الحدث أجواء من المرح والتفاعل.