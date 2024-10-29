انسجام عالمي في "أيام إندونيسيا" بحديقة السويدي

تشهد حديقة السويدي في الرياض فعاليات "أيام إندونيسيا" في رابع أيامها، ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين"، التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي".
وشهدت الحديقة حضورًا كبيرًا من الزوار، الذين استمتعوا بعروض فنية وثقافية متنوعة، تعكس التراث الإندونيسي.
وتضمَّن الحدث عروضًا موسيقية، ورقصات تقليدية، إضافة إلى بازارات للطعام الإندونيسي، وتعرَّف الزوار على نكهات وأطباق فريدة. كما خصصت الفعالية أنشطة ترفيهية للأطفال، وورش عمل تفاعلية، أضفت على الحدث أجواء من المرح والتفاعل.
وأشاد الحاضرون بالتنظيم والتنوع الثقافي، الذي يعكس روح الانفتاح والتسامح التي تسعى إليها السعودية ضمن رؤيتها 2030، التي تهدف إلى تعزيز التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات.