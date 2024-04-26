الحقيل يبدأ زيارة رسمية للصين الأسبوع المقبل.. ويشهد توقيع اتفاقيات لإنشاء آلاف الوحدات السكنية

وسيشهد الحقيل خلال الزيارة توقيع اتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات الإنشاءات الصينية؛ لبناء آلاف الوحدات السكنية، واستقطاب أكبر المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء؛ لتأمين سلاسل الإمداد، وخلق نموذج عمل مبتكر؛ للتعامل مع احتياجات المشاريع السكنية المختلفة؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز وزيادة الوحدات في المجتمعات والضواحي السكنية المتكاملة، التي تراعي أعلى معايير الجودة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.