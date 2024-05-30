رئاسة الشؤون الدينية بوكالة المسجد النبوي تدشن المركز الإعلامي لموسم الحج

وحث رجال الإعلام على إبراز الأعمال الجليلة التي تقدمها القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين ونقل الصورة البنّاءة والحقيقية للعالم أجمع، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تهيئة لجميع الخدمات في سبيل راحة ضيوف الرحمن.