"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 100 طن تمور في البرازيل والدول المجاورة

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة برازيليا أمس، مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل الاتحادية والدول المجاورة لها، وذلك بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل (فامبراس).
حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل بن إبراهيم غلام، ونائب رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الدكتور علي بن حسين الزغبي، وعدد من كبار المسؤولين، وفريق المركز.
وأوضح السفير فيصل غلام أن هذه الهدية من التمور تأتي ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للوقوف مع الدول والشعوب في مختلف أنحاء العالم، وتقديم جميع أشكال العون الإنساني لهم، مشيدًا بالدور المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة في ميدان العمل الإنساني، منوهًا بمتانة علاقات الصداقة بين المملكة والبرازيل.
وسيجري بموجب المشروع توزيع 100 طن من التمور للفئات الأكثر احتياجًا في 20 ولاية برازيلية، بالإضافة إلى 12 دولة أخرى في قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى وهي الأرجنتين، وبوليفيا، وكولومبيا، وفنزويلا، والإكوادور، وباراغواي، والأوروغواي، وتشيلي، وبيرو، وغيانا، والسلفادور، وغواتيمالا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بهدف توفير الدعم الغذائي للمجتمعات المحتاجة في مختلف دول العالم.