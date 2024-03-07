"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 100 طن تمور في البرازيل والدول المجاورة

وأوضح السفير فيصل غلام أن هذه الهدية من التمور تأتي ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للوقوف مع الدول والشعوب في مختلف أنحاء العالم، وتقديم جميع أشكال العون الإنساني لهم، مشيدًا بالدور المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة في ميدان العمل الإنساني، منوهًا بمتانة علاقات الصداقة بين المملكة والبرازيل.