"ASUS" تطرح لابتوب بقوة الذكاء الاصطناعيCopilot+ PC

أعلنت "ASUS" إحدى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية عن استعدادها لطرح أول أجهزة اللابتوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية في شهر يونيو المقبل.
ومن المتوقع أن يخطف جهاز Vivobook S15 (S5507) الأنظار باعتباره أول جهاز لابتوب بقدرة Copilot+ PC يُطرح في الأسواق، فهو مُجهَّز بمجموعة من الميزات البرمجية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Microsoft، مثل Copilot وLive Captions وRecall، وهذه الميزات توفر وظائف رائعة وتقدم ميزات تتعلق بإمكانيات الجهاز.
ويعطي جهاز Vivobook S15 عمرًا طويلًا للبطارية يزيد على 17 ساعة، وبذلك يتفوق على جهاز Apple MacBook بنحو 10%، كما تأتي كل أجهزة Vivobook S15 بشاشة OLED بدقة 3K، ما يمنحك تجربة مشاهدة استثنائية، إضافةً إلى ذلك، الشاشة مصممة بتقنيات لحماية العين، حيث إنها تشع ضوءًا أزرق أقل بـ 70% من شاشات LCD التقليدية.
ويجمع جهاز Vivobook S15 بين التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث مكونات الأجهزة، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمَن يريد زيادة الطاقة الإنتاجية والترفيه والاستخدام العام، خصوصاً بعد الإطلاق المذهل لـ ChatGPT الذي قدم نموذجًا لغويًا كبيرًا للجماهير وأثار تحولًا بين الأجيال في صناعة التكنولوجيا، فاقت قوة الحوسبة في مركز البيانات التوقعات.
وفي الوقت الحالي، يُجرى ما يزيد عن 60% من العمليات عبر السحابة، مما ترتب عليه زيادة في تكاليف الاشتراك مع تزايد عدد خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة عبر الإنترنت. على سبيل المثال، تعد فاتورة الخدمة السحابية لمنشئ المحتوى العادي اليوم أعلى بنسبة 200% من نفقات خدمة الموسيقى والبث المباشر. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يتم تحويل بعض مهام الحوسبة إلى الأنظمة المحلية لذا، فإن الجمع بين الخدمات السحابية والخدمات المدمجة سيجعلها أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر أمانًا لأن الخدمات والتطبيقات ستشغل عمليات الذكاء الاصطناعي محليًا.
ويعمل جهاز Vivobook S15 بمعالج Qualcomm Snapdragon X Elite، وهو أول معالج وحدة مركزية مصمم لتشغيل "Windows" على "ARM"، وهو ما يحقق حلم عشاق التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى المزايا الرئيسية التي تتميز بها أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مثل الأداء العالي مع استهلاك أقل للطاقة وزيادة عمر البطارية بشكل كبير.
وتوفر وحدات المعالجة المركزية ARM كفاءة أفضل في استخدام الطاقة مقارنةً بمنافسيها، ما يوفر أعلى أداء مع استهلاك أقل من ثلث الطاقة، كما يجعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة تتمتع بأوقات تشغيل واستعداد رائعة، تمتد لعشرات الساعات، وهو ما يختلف تمامًا عما اعتدت عليه اليوم.
ويمكن الذين ينتظرون تجربة وظائف الذكاء الاصطناعي في Microsoft Windows عليهم أن يتطلعوا إلى أحدث جهاز ASUS Vivobook S15 (S5507) بدايةً من 18 يونيو! تبدأ طلبات الحجز المبكرة في 21 مايو على موقع اسوس الرسمي
سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة: 5499 ريال ويمكن طلبه مسبقاً من متجر اسوس