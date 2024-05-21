"ASUS" تطرح لابتوب بقوة الذكاء الاصطناعيCopilot+ PC

وفي الوقت الحالي، يُجرى ما يزيد عن 60% من العمليات عبر السحابة، مما ترتب عليه زيادة في تكاليف الاشتراك مع تزايد عدد خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة عبر الإنترنت. على سبيل المثال، تعد فاتورة الخدمة السحابية لمنشئ المحتوى العادي اليوم أعلى بنسبة 200% من نفقات خدمة الموسيقى والبث المباشر. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه ما لم يتم تحويل بعض مهام الحوسبة إلى الأنظمة المحلية لذا، فإن الجمع بين الخدمات السحابية والخدمات المدمجة سيجعلها أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأكثر أمانًا لأن الخدمات والتطبيقات ستشغل عمليات الذكاء الاصطناعي محليًا.