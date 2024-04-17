للراغبين في الاستثمار الواعد.. "دار القياس للمزادات" تطرح 4 فرص عقارية بمزاد "دانات الرياض"

أعلنت شركة "دار القياس للمزادات"، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية؛ عن إقامة مزاد "دانات الرياض" الحضوري؛ وذلك يوم 24/ 4/ 2024 حضوريًّا الساعة 04:00م في قاعة الخزامى- طريق الملك خالد- الرياض.
ويعرض المزاد 4 أصول عقارية مميزة في مواقع مثالية في أهم الأحياء الراقية شرق مدينة الرياض، ويتكون العقار الأول من رأس بلك- مبنى بمساحة 16.046.3 أمتار مربعة، والعقار الثاني من رأس بلك- مبنى بمساحة 5.709.1 متر مربع، والعقار الثالث من مبنى بمساحة 6.888.39 مترًا مربعًا، والعقار الرابع من أرض بلك بمساحة 3.480 مترًا مربعًا.
وتقع الأصول العقارية الأربعة على أهم الطرق الحيوية؛ كطريق العروبة وخريص والدائري الشرقي، وتتميز بقُربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، كـمشروع حديقة الملك سلمان؛ مما يجعلها وجهة استثنائية ومميزة.
ويُعتبر المزاد فرصةً جاذبة للراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة.
وترحب شركة "دار القياس" للمزادات، بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0592950556.0583435852.
ورابط النشرة التسويقية: