للراغبين في الاستثمار الواعد.. "دار القياس للمزادات" تطرح 4 فرص عقارية بمزاد "دانات الرياض"

ويعرض المزاد 4 أصول عقارية مميزة في مواقع مثالية في أهم الأحياء الراقية شرق مدينة الرياض، ويتكون العقار الأول من رأس بلك- مبنى بمساحة 16.046.3 أمتار مربعة، والعقار الثاني من رأس بلك- مبنى بمساحة 5.709.1 متر مربع، والعقار الثالث من مبنى بمساحة 6.888.39 مترًا مربعًا، والعقار الرابع من أرض بلك بمساحة 3.480 مترًا مربعًا.