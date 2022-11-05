بقيادة ولي العهد.. السعودية تُطلع العالم على تجربتها في مواجهة متغيرات المناخ

ويعتمد مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بشكل رئيس على الأساليب الحالية لإدارة الانبعاثات، بالإضافة على اعتماده على نهج "الاقتصاد الدائري" المتبع عالمياً على نطاق واسع، يبنى مفهوم (CCE) على الأركان الثلاثة "Rs3" لنموذج عمل الاقتصاد الدائري، التي تكمن في التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير كثلاثة أعمدة رئيسة لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة (GHGs)، علاوة على هذا، يضيف مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) عنصرًا رابعًا مهماً، ألا وهو الإزالة، ويمكن تلخيص عمل هذا المفهوم الشامل في كونه يعمل إما على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) من مرحلة الإنتاج والاستهلاك، أو التقاطها وحجزها ثم إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو إزالتها عن طريق تخزينها.