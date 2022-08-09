الطائف.. استخراج شخص من "سد أُم الدوم" بالمويه

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن وجود حالة غرق لشخص في سد أم الدوم بالمويه شمالي الطائف، حيث تم استخراج جثمانه.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيانها الذي أوردته لـ"سبق" أنه عند الساعة ١٢:٤١ صباحًا تلقت بلاغاً يقضي بوجود شخص غريق في سد أم الدوم بالمويه شمال محافظة الطائف، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية للموقع .
وأضافت: "عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم تمركز الفرقة الإسعافية بجانب فرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من السد، وبعد مضي سبع ساعات في الموقع تم استخراج الحالة من قبل فرق الإنقاذ وتسليمها لفرق الإسعاف والذين بدورهم قاموا بالكشف على الحالة، والذي وجد أنه فارق الحياة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته .
وأشارت الهيئة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن مجرى السيول والأودية للحفاظ على السلامة .
كما شددت الهيئة على ضرورة تعلم الإسعافات الأولية للمساعدة في الحفاظ على الأرواح .