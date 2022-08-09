الطائف.. استخراج شخص من "سد أُم الدوم" بالمويه

وأضافت: "عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع تم تمركز الفرقة الإسعافية بجانب فرق الدفاع المدني لحين استخراج الحالة من السد، وبعد مضي سبع ساعات في الموقع تم استخراج الحالة من قبل فرق الإنقاذ وتسليمها لفرق الإسعاف والذين بدورهم قاموا بالكشف على الحالة، والذي وجد أنه فارق الحياة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته .