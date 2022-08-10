شراكة استراتيجية بين العثيم للاستثمار ومايكروسوفت العربية

وقال الأستاذ مشعل بن عميره إن توقيع اتفاقية الشراكة مع ما يكروسوفت العربية التي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال صناعة التقنية والحلول الرقمية المتكاملة من شأنها أن تدعم توجهات شركات العثيم الاستراتيجية وتعزز استخداماتها في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.