شراكة استراتيجية بين العثيم للاستثمار ومايكروسوفت العربية

أعلنت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت العربية لتعزيز عملية التحول والتطور الرقمي التي تتبناها الشركة من خلال استخدام تقنيات وحلول مايكروسوفت العربية التي تمتاز بالمرونة والكفاءة العالية والحماية المطلوبة .
وقع الاتفاقية من جانب العثيم للاستثمار الأستاذ/ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للمجموعة فيما وقعها من جانب مايكروسوفت العربية المهندس/ ثامر الحربي رئيس الشركة بالسعودية .
وقال الأستاذ مشعل بن عميره إن توقيع اتفاقية الشراكة مع ما يكروسوفت العربية التي تتمتع بخبرات كبيرة في مجال صناعة التقنية والحلول الرقمية المتكاملة من شأنها أن تدعم توجهات شركات العثيم الاستراتيجية وتعزز استخداماتها في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
كما أن النظام الجديد يخدم شركات المجموعة ويمكن موظفيها من تطبيق أفضل الممارسات التي تساعد في رفع الكفاءة المهنية وتحفيز الأداء الوظيفي بما يسهم في تعزيز ميزاتنا التنافسية والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الشركة في مختلف الأنشطة .
كما أضاف المهندس/ مازن خليل المدير التنفيذي لتقنية المعلومات للمجموعة أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تطبيق محور أساسي من محاور برنامج التحول الرقمي في المجموعة وهو تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة (D365 ERP) ابتداءً من نقاط البيع وانتهاء بالتقارير المالية ويتضمن المتجر اللإلكتروني ومرورا بسلاسل الإمداد وجميعها تحت نظام موحد.