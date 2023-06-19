"عالم أكثر شمولاً".."آركو" تشارك المنظمات الدولية في الاحتفال باليوم العالمي للاجئين.. غدًا

وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أهمية هذه الاحتفالية الدولية في تذكير الجهات المختصة في المجتمع الدولي بمعاناة أكثر من 110 ملايين لاجئ و89.3 مليون نازح على مستوى العالم؛ منهم 30 مليون لاجئ و50 مليون نازح على مستوى المنطقة العربية؛ وما يواجهونه من صعوبات وتحديات إنسانية في رحلة اللجوء المحفوفة بالمخاطر؛ فقد كانوا يعيشون في بلدان تزعزع استقرارها نتيجة للنزاعات المسلحة والجوع والتغيرات المناخية؛ أُجبروا على النزوح من ديارهم؛ مضيفًا هم في أمس الحاجة إلى دعمهم وإعادة بناء حياتهم؛ وتمكينهم من المساهمة في البلدان المضيفة لهم؛ وإعدادهم من أجل العودة إلى ديارهم.