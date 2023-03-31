أمانة المدينة المنورة تدشّن مركز خدمة العملاء الرابع بالعالية

يُذكر أن مركز خدمة العملاء بسوق العالية التجاري جنوب المدينة المنورة، يُعد رابع مراكز خدمة العملاء التي دُشنت خدماتها خلال الفترة الماضية بعد فرع مركز الخدمات الحكومية الشاملة في حي العزيزية لخدمة سكان الأحياء الواقعة في غرب المدينة المنورة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الشاملة في طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) شرق المدينة المنورة، إلى جانب المركز الرئيسي لخدمة العملاء في نطاق مقر أمانة المنطقة.