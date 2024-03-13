"الدارة" تروي قصة اهتمام المملكة بقطاع المياه عبر برنامج "أنتمي"

وأشارت إلى أولى مراحل تحلية المياه، والتي بدأت في ينبع الوجه وضباء وجازان على ساحل البحر الأحمر، تلاها محطة التحلية في جدة، لافتةً إلى أن تحلية المياه المالحة تطورت بشكل ملحوظ منذ إصدار المرسوم الملكي في عام 1974م القاضي بتأسيس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ حيث اتخذت الحكومة الرشيدة آنذاك منهجًا لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء وتوزيع المياه المحلاة المنتجة عبر مختلف أنحاء المملكة؛ لتلبية الاحتياجات المائية المتنوعة بما يعزّز من تفاني حكومة المملكة في تأمين مصادر المياه وتوفيرها لجميع مناطق البلاد.