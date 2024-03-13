"الدارة" تروي قصة اهتمام المملكة بقطاع المياه عبر برنامج "أنتمي"

سلّطت دارةُ الملك عبد العزيز، عبر مبادرتها الثقافية المتمثلة ببرنامج "أنتمي" الهادف إلى تعريف الأجيال الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة؛ الضوءَ على قصة اهتمام المملكة بقطاع المياه، وكيف بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.
ومن خلال فيديو تفاعلي قصصي، تناولت "الدارة" بداية الاهتمام بقطاع المياه من خلال أمر الملك المؤسس، رحمه الله، منذ 100 عام بتركيب آلة تقطير المياه المسماة "بالكنداسة"، وذلك عام 1344هـ الموافق 1926م؛ حيث بدأت عملية تكثيف بخار مياه البحر لتمدّ أهالي جدة بالماء العذب من خلال وحدتَيْ تكثيف مياه البحر الأحمر مباشرة بعد ذلك.
وأشارت إلى أولى مراحل تحلية المياه، والتي بدأت في ينبع الوجه وضباء وجازان على ساحل البحر الأحمر، تلاها محطة التحلية في جدة، لافتةً إلى أن تحلية المياه المالحة تطورت بشكل ملحوظ منذ إصدار المرسوم الملكي في عام 1974م القاضي بتأسيس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ حيث اتخذت الحكومة الرشيدة آنذاك منهجًا لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء وتوزيع المياه المحلاة المنتجة عبر مختلف أنحاء المملكة؛ لتلبية الاحتياجات المائية المتنوعة بما يعزّز من تفاني حكومة المملكة في تأمين مصادر المياه وتوفيرها لجميع مناطق البلاد.
ويعمل برنامج "أنتمي" من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب ورؤية المملكة 2030، على إبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزيز التفاعل مع تاريخ المملكة، والوقوف على روائع قصصه وحكاياته، والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد وما سطروه من بطولات وشيم وأخلاق، إضافة إلى إبراز الثروة التاريخية الموثوقة والمحفوظة لدى دارة الملك عبد العزيز.
وتتيح الدارةُ التعرفَ على البرنامج ومحتوياته عبر قسم "اكتشف قصصنا"، إضافةً إلى قسم مخصص للحكايات، وآخر للبدايات الوطنية، فيما خُصص للأسواق قسم خاص، كما جرى إدراج قسم تعليمي يهدف لزيادة المعلومات لمتصفح الموقع، ويمكن تصفحها من خلال الرابط التالي: https://www.antame.org.