عبر مركز "آمر".. إطلاق خدمة "بلاغ رقمي" لتحسين الاستجابة ورفع رضا المستفيدين

وتوفر خدمة "بلاغ رقمي" ثلاثة مسارات لتلقي بلاغات المستفيدين حول الخدمات الحكومية الرقمية، تشمل "تقديم شكوى" لتمكين المستفيد من تصعيد شكوى مقدمة على خدمة رقمية تجاوز العمل عليها 5 أيام، أو عدم التمكن من فتح شكوى، إضافة إلى تقديم "طلب تحول" لتمكين المستفيد من تقديم طلب تحويل خدمة ورقية إلى رقمية، إلى جانب "اقتراح تطوير" لتقديم مقترح لتطوير خدمة رقمية لدى إحدى الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين.