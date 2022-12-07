انطلاق فعاليات معرض جدة للكتاب في "سوبر دوم".. غدًا
تنطلق، غدًا الخميس، فعاليات معرض جدة للكتاب، بمقر "جدة سوبر دوم"، والذي يستمر لمدة عشرة أيام.
ويشتمل المعرض على مشاركات لدور النشر وبرنامج ثقافي يناقش من خلاله عدد من المثقفين والأدباء ندوات حوارية وورش عمل؛ حيث يناقش في اليوم الأول ندوات حوارية فيلوجيا اللغة العربية، ثم السرد وجسور الذاكرة الثقافية وخلف كواليس مسلسل صراع العروش.
ثم تبدأ بعد ذلك ورش العمل بورشة "التبصر القرائي في عصر رقمي"، تقدمها ريم الجوفي و"كيف نصنع شخصيات قصصية لا تنسى" تقدمها فاطمة خوجة، وتتوالى الندوات الحوارية وورش العمل على مدى أيام المعرض.
وينظم على هامش المعرض مؤتمر النشر الرقمي في نسخته الأولى بالمملكة، كأول مؤتمر من نوعه فـي المملكـة؛ لمناقشـة سـبل الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة في صناعة الكتاب.
كما يستعرض المؤتمر في جلساته الحوارية وورش العمل، عـددًا من القضايا الجوهرية في حركة النشر الرقمي؛ لتسليط الضوء علـى أحـدث تقنيـات النشر في ظل التحول الرقمي ودورها في تسهيل وصول الكتاب لجميع الفئات وحقهم في الوصول إلى محتوى ثري.