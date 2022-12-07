انطلاق فعاليات معرض جدة للكتاب في "سوبر دوم".. غدًا

كما يستعرض المؤتمر في جلساته الحوارية وورش العمل، عـددًا من القضايا الجوهرية في حركة النشر الرقمي؛ لتسليط الضوء علـى أحـدث تقنيـات النشر في ظل التحول الرقمي ودورها في تسهيل وصول الكتاب لجميع الفئات وحقهم في الوصول إلى محتوى ثري.