"أفالون فارما" تتوَّج بجائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وأكد الأستاذ محمد ماهر الغنام بهذه المناسبة أن هذا التكريم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعدّ فخرًا ووسامًا يضاف إلى مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات، ويعكس إيمانها العميق بأن النجاح الحقيقي لا يكتمل إلا بالعطاء والمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، مشيرًا إلى أن «أفالون فارما» ستواصل تعزيز حضورها كشريك وطني رائد في خدمة التنمية المستدامة