"أفالون فارما" تتوَّج بجائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025 من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في إنجازٍ وطني جديد يُجسّد ريادتها في القطاع الدوائي ومسؤوليتها تجاه المجتمع، تُوِّجت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية – أفالون فارما بجائزة المسؤولية الاجتماعية لعام 2025، والمقدمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديرًا لجهودها الريادية في تمكين مبادرات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وشهد حفل التكريم حضورًا رسميًا مميزًا، بحضور نخبة من القيادات الوطنية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث تسلّم الجائزة الأستاذ محمد ماهر الغنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بحضور الأستاذ حمود العنزي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، والأستاذ سعد الطوخي، مدير قسم المسؤولية الاجتماعية في «أفالون فارما».
ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على التزام «أفالون فارما» الراسخ بدورها الوطني في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لخدمة أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال مبادرات نوعية تركّز على الصحة العامة، والتعليم، وتمكين الأفراد والمجتمعات.
وأكد الأستاذ محمد ماهر الغنام بهذه المناسبة أن هذا التكريم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُعدّ فخرًا ووسامًا يضاف إلى مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات، ويعكس إيمانها العميق بأن النجاح الحقيقي لا يكتمل إلا بالعطاء والمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، مشيرًا إلى أن «أفالون فارما» ستواصل تعزيز حضورها كشريك وطني رائد في خدمة التنمية المستدامة