وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا.. ويلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, اليوم, زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا يلتقي خلالها عدداً من الوزراء ومسؤولي الحكومة التركية، كما عقد لقاءين مع المستثمرين في العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول. حيث التقى في العاصمة التركية أنقرة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بيرقدار، وتم خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين. كما التقى معالي الخريف بوزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وبحث معه فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يحقق تطلعات المملكة والجمهورية التركية المشتركة.