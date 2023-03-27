"هدية" توزع قرابة 2 مليون عبوة ماء زمزم ومياه صحية على قاصدي الحرمين الشريفين

وأوضح مدير البرامج والخدمات بالجمعية علاء القباص، أن الجمعية تجند كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، ساعية إلى التنوع والابتكار في الخدمات المقدمة لهم بأساليب وطرق إبداعية ومبتكرة تراعي كافة الاشتراطات اللازمة في اختيار المنتج والتغليف والتقديم، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق لمواقع تقديم الخدمات بما يتلاءم مع حاجة ضيوف الرحمن، مبيناً أن الجمعية تفتح باب الإسهام والتبرع في برامجها وخدماتها عبر متجرها الإلكتروني: HGC.org.sa.