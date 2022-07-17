قدَّم وصفة علاجية لأزمات الشرق الأوسط.. واقعية ولي العهد تُفتِّش بتفاؤل عن "أوروبا الجديدة"

وفي كلمته التي اتسمت بالحكمة الواقعية لم يغفل الأمير محمد بن سلمان عن دعوة إيران إلى التعاون مع دول المنطقة، والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، كما حثَّها على عدم التدخل في شؤون جيرانها، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيال ملفها النووي المتأزم؛ وذلك حتى تلحق بركب التطور الذي تشهده المنطقة؛ بوصفها بلدًا جارًا، يتشارك الكثير من الروابط الاجتماعية الدينية والثقافية، فضلاً عن التاريخية والجغرافية، مع محيطه.