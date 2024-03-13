طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ "ستينية" من تبعات جلطات دماغية حادة

وأضاف د. حسن أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة في المرحلة الأولى بالأدوية المذيبة للجلطات، قبل نقلها لقسم القسطرة، حيث خضعت لعملية تمت فيها سحب الجلطة Adapt technique، بعد إذابتها بعقاقير موضعية، كما تم تركيب دعامة Solitair stent، وتأمين الحركة الطبيعية للدم، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، ونُقلت المريضة إلى العناية المركزة القلبية وأمضت فيها يوماً واحداً، تحسنت خلالها حالتها الصحية بسرعة كبيرة مع العناية الطبية الحثيثة، حيث تقدمت درجة وعيها وقدرتها على الكلام، كما أنها استعادت القدرة على الحركة بعد نحو ساعتين من القسطرة. ولاحقاً تم تحويلها لغرفة تنويم عادية، بقيت فيها لمدة يوم آخر، ثم غادرت المستشفى بحالة صحية جيدة، وقد تخلصت من كافة الأعراض التي قادتها للمستشفى.