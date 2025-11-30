بالصور .. 270 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في الطائف بعد اجازة الخريف

وأضاف الدكتور الغامدي أن عودة الطلاب اليوم تمثل امتدادًا لمسيرة النجاح والتميز التي بدأها أبناؤنا الطلبة في بداية الفصل الأول، ومواصلة تميزهم بهمةٍ عالية، وعلى معلميهم ومعلماتهم بذل المزيد من الجهد تحقيقًا للمزيد من الإنجازات وبناء جيل واعٍ ومبدع يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.