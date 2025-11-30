بالصور .. 270 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة في الطائف بعد اجازة الخريف

انتظم أكثر من 270 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم الطائف اليوم الأحد، بعد تمتعهم بإجازة الخريف وسط أجواء تعليمية محفزة لاستكمال ماتبقى من عامهم الدراسي بجدية وطموح.
وشهدت المدارس حضورًا وانتظامًا من الطلاب والطالبات، إلى جانب تفاعل الكوادر التعليمية والإدارية.
وقدّم المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره وتقديره لمديري ومديرات المدارس على جهودهم الحثيثة لرفع مستوى التحصيل الدراسي في المدارس ، كما ثمن لشركاء النجاح أولياء الأمور تعاونهم وتكاملهم مع المدرسة؛ منوهًا بأهمية الالتزام بالانضباط المدرسي؛ لما له من دور كبير في تعزيز القيم التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف الدكتور الغامدي أن عودة الطلاب اليوم تمثل امتدادًا لمسيرة النجاح والتميز التي بدأها أبناؤنا الطلبة في بداية الفصل الأول، ومواصلة تميزهم بهمةٍ عالية، وعلى معلميهم ومعلماتهم بذل المزيد من الجهد تحقيقًا للمزيد من الإنجازات وبناء جيل واعٍ ومبدع يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالطائف ، أطلقت عددًا من البرامج والمبادرات النوعية؛ تَضَمنت حملات توعوية لتعزيز الانضباط والحضور المدرسي .