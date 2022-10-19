الخطوط السعودية وجامعة الأميرة نورة توقّعان مذكرة تفاهم في التوظيف والتدريب

أبرمت مجموعة الخطوط السعودية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، مذكرة تفاهم تمهّد لمزيد من التعاون في مجال تمكين المرأة وزيادة حصتها للعمل في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي من خلال تطوير برامج تدريبية متنوعة في العديد من مجالات هذه الصناعة.
وتشمل المذكرة التي وقّعتها عميدة الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة نورة المطرفي، مع مساعد المدير العام التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الخطوط السعودية رانية بنت سامي التركي؛ التعاون الأكاديمي المشترك لاستحداث برامج تدريبية تتعلّق بالأنشطة الخاصة لمجموعة الخطوط السعودية والشركات التابعة، إلى جانب دعم "السعودية" الفرص التطوعية والتدريبية والتدريب التعاوني للطالبات تحت برامج الخدمة المجتمعية لطالبات الكلية التطبيقية.
وقالت مساعد المدير العام التنفيذي للموارد البشرية في الخطوط السعودية: مرتكزات هذا التعاون تتسق مع توجهات مجموعة الخطوط السعودية التي تولي التأسيس الأكاديمي وتكثيف البرامج التدريبية اهتمامًا كبيرًا؛ باعتباره عاملًا مهمًّا لتطوير الأداء في صناعةٍ تعتبر دائمة التطور وتتطلب مزيدًا من الإبداع والابتكار.
يشار إلى أن مجموعة الخطوط السعودية تواصل مسيرتها لرفع نسبة التوطين وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات، شملت عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تبوّأ "10" سيدات سعوديات مناصب تنفيذية ووظائف قيادية، إلى جانب شغل "154" وظيفة في ملاحة المقصورة وطاقم القيادة، فضلًا عن تعزيز مشاركة المرأة في وظائف العناية بالضيوف والعمليات الأرضية والمساندة الفنية بمقصورة الطائرة.