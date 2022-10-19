الخطوط السعودية وجامعة الأميرة نورة توقّعان مذكرة تفاهم في التوظيف والتدريب

يشار إلى أن مجموعة الخطوط السعودية تواصل مسيرتها لرفع نسبة التوطين وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات، شملت عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تبوّأ "10" سيدات سعوديات مناصب تنفيذية ووظائف قيادية، إلى جانب شغل "154" وظيفة في ملاحة المقصورة وطاقم القيادة، فضلًا عن تعزيز مشاركة المرأة في وظائف العناية بالضيوف والعمليات الأرضية والمساندة الفنية بمقصورة الطائرة.