العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025

وشهدت مشاريع العوالي العقارية خلال الأعوام الماضية حضورًا لافتًا في القطاع، بعد تحقيقها عدة جوائز محلية وإقليمية، من بينها جائزة المطوّر الأسرع نموًا في المملكة لعام 2024، إلى جانب جوائز في التميز والتصميم وجودة التطوير.