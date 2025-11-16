العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025

تؤكد العوالي العقارية حضورها في سيتي سكيب العالمي 2025، بعرض نخبة من مشاريعها التطويرية ورؤيتها المستقبلية في بناء المجتمعات الحديثة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض بملهم خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025.
وتستعرض العوالي خلال مشاركتها أحدث مشاريعها السكنية والتجارية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، إلى جانب مجموعة من الحلول التطويرية التي تعكس توجه الشركة نحو تقديم منتجات عقارية ترتقي بجودة الحياة وتدعم مسيرة النمو العمراني في المملكة.
كما تقدم الشركة رؤيتها الشاملة في تطوير المجتمعات المتكاملة، والاعتماد على أساليب بناء حديثة، وتصاميم معمارية تجمع بين الإبداع والكفاءة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة المشهد الحضري وزيادة الخيارات السكنية.
وشهدت مشاريع العوالي العقارية خلال الأعوام الماضية حضورًا لافتًا في القطاع، بعد تحقيقها عدة جوائز محلية وإقليمية، من بينها جائزة المطوّر الأسرع نموًا في المملكة لعام 2024، إلى جانب جوائز في التميز والتصميم وجودة التطوير.
وتستعد الشركة للكشف عن مراحل جديدة في عدد من مشاريعها، إضافة إلى التوسع في محفظتها الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات عقارية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال المعرض.
وتدعو العوالي العقارية كافة الزوار والمهتمين بقطاع التطوير العقاري لزيارة جناحها في سيتي سكيب العالمي 2025، للتعرّف على مشاريعها الحالية والمستقبلية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركة عبر حلول عقارية متكاملة تلائم احتياجات الأفراد والمستثمرين.