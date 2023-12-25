"مسام" ينتزع 826 لغمًا في اليمن على مدار أسبوع

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية بيحان، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و27 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للأفراد و29 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.