شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية (BCI) تنظّم المؤتمر الإقليمي الأول حول البولي يوريثان الرغوي (الرش) في الرياض

أصبحت المجموعة من أبرَز المصنّعين والمُوَرّدين لأنظمة البولي يوريثان، والمواد الخام للبولي يوريثان، والبولي يوريثان المتخصص، ومواد التغليف اللاصقة المرِنة. وتتمتّع مجموعة بي سي أي بشبكة توزيع وتصنيع هي الأكثر انتشاراً في المنطقة مع مصانع في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، مصر، المملكة العربية السعودية، إيطاليا وتركيا، إلى جانب مراكز توزيع وخدمات فنية في لبنان، نيجيريا والأردن.

