شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية (BCI) تنظّم المؤتمر الإقليمي الأول حول البولي يوريثان الرغوي (الرش) في الرياض

نظّمت شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية (BCI) المؤتمر الإقليمي الأول حول البولي يوريثان الرغوي (الرش - Spray) في مقرّ مصنعها الحديث بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمهندسين والمطبّقين والتجّار من مختلف أنحاء المملكة.
وقد شكّل المؤتمر محطةً بارزةً تمّ خلالها الإعلان عن إطلاق شراكة استراتيجية بين شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية والشركة الأمريكية "غراكو" Graco، المتخصّصة في تصميم وتصنيع وتسويق أنظمة ومعدّات لنقل وقياس وضخ ورشّ والتحكم بالمواد السائلة والمساحيق. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز سوق البولي يوريثان الرغوي والبوليوريا في المملكة من خلال توفير حلول متكاملة تشمل المواد الخام، وماكينات الرش، وقطع الغيار، وخدمات الصيانة، وذلك محليًا ولأول مرة في السوق السعودي.
في كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ خالد خيّاط، العضو المنتدب لشركة بي سي أي العربية، بالحضور، مؤكدًا التزام الشركة الراسخ بتطوير صناعة البولي يوريثان في المنطقة. واستذكر البدايات الأولى لهذه الصناعة في سبعينيات القرن الماضي، عندما قام الدكتور إحسان البعلبكي، مؤسس الشركة، بإدخال مواد الرش الرغوي إلى المنطقة بالتعاون مع شركاء أوروبيين مختصّين.
وقال خيّاط: "من خلال هذه الشراكة الجديدة مع شركة غراكو، نؤكّد مجددًا التزامنا بخدمة ودعم صناعة البولي يوريثان الرغوي (الرش) وقطاع البناء في المملكة".
وأضاف: «باتت شركتنا اليوم مجهّزة بالكامل لتوفير مواد رغوية خام متطوّرة تقنياً وصديقة للبيئة تحتوي على مكوّنات مستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري. كما نفتخر بحصولنا على شهادة المطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، إضافة الى شهادتي ISO 14001 و ISO 9001 لمواد الرش الخاصة بنا، مما يعكس التزامنا بمعايير الجودة والاستدامة العالمية".
من جانبه، أعرب الأستاذ بريجيش مولكي، المدير الإقليمي لشركة غراكو في الشرق الأوسط، عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيدًا بالحراك الصناعي الكبير الذي تشهده المملكة. وقال: "تشهد المملكة نموًا غير مسبوق بفضل المشاريع الوطنية الكبرى مثل نيوم وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، التي تفتح آفاقًا واسعة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف: «تُعدّ غراكو، وهي شركة أمريكية تستعد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيسها، من الشركات الرائدة في تصنيع معدات الرش الخاصة بالبولي يوريثان والبوليوريا. ونحن فخورون بشراكتنا مع مجموعة البعلبكي، الاسم الموثوق في الجودة والخبرة الصناعية المحلية والاحترافية العالية. وسنعمل معًا على تطوير السوق السعودي من خلال التدريب الفني، وتركيب المعدات، وخدمات الدعم الفني، بما يعزّز الابتكار والكفاءة والاستدامة".
تضمّن المؤتمر جلسات تقنية متخصصة قدّمها خبراء من الشركتين، شملت عروضًا عملية على ماكينات الرش من نوع غسمر، وتدريبًا عمليًا على التركيب والمعايرة ومعالجة الأعطال، إلى جانب نقاشات حول مواد النفخ الصديقة للبيئة وأفضل ممارسات السلامة والجودة.
كما أُتيح للمشاركين التفاعل وتبادل الخبرات مع نظرائهم في القطاع خلال مأدبة الغداء التي استضافتها شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية في مصنعها في الرياض، حيث تمّ منح شهادات لجميع المشاركين تقديرًا لمساهمتهم الفاعلة وإثباتاً لتدريبهم العملي واكتسابهم المعرفة التقنية المتعلقة بأنظمة الرش الرغوي، بما في ذلك التشغيل والتقنيات الخاصة بمعدّات ومواد الرش التي تمّ تناولها خلال جلسات التدريب.
حول شركة البعلبكي للصناعات الكيميائية (بي سي أي)
منذ بدء مسيرتها في مجال صناعات البولي يوريثان، واصلت مجموعة BCI استثماراتها في تطوير الصناعات الكيميائية إذ وقّعت عام 1994 إتفاقية إمتياز فني مع شركة باير الألمانية تعقبها عمليات استحواذ عدّة اهمّها كان عقد الإستحواذ على أعمال شركة BASF في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، لتبني خلال ثلاثةِ عقودٍ مَضت، مجموعة بي سي أي الرائدة إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض المتوسط.
أصبحت المجموعة من أبرَز المصنّعين والمُوَرّدين لأنظمة البولي يوريثان، والمواد الخام للبولي يوريثان، والبولي يوريثان المتخصص، ومواد التغليف اللاصقة المرِنة. وتتمتّع مجموعة بي سي أي بشبكة توزيع وتصنيع هي الأكثر انتشاراً في المنطقة مع مصانع في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، مصر، المملكة العربية السعودية، إيطاليا وتركيا، إلى جانب مراكز توزيع وخدمات فنية في لبنان، نيجيريا والأردن.
حول شركة غراكو Graco
تُقدّم شركة غراكو Graco Inc. حلولاً تقنية وخبرة متخصّصة في إدارة السوائل والطلاءات للاستخدامات الصناعية والتجارية. وتُعدّ غراكو شركة رائدة عالميًا في هذا المجال وهي متخصّصة في تصميم وتصنيع وتسويق أنظمة ومعدّات لنقل وقياس وضخ ورشّ والتحكم بالمواد السائلة والمساحيق. ويقع مقر الشركة الرئيسي في مينيابوليس بالولايات المتّحدة، فيما تخدم عملاءها حول العالم في قطاعات التصنيع والمعالجة والبناء والصيانة.
ومن خلال علامتها التجارية Gusmer، توفّر الشركة معدات متقدّمة لرشّ البولي يوريثان الرغوي والبوليوريا للقطاعات الصناعية عالمياً. وتتمتّع غراكو بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 30 عامًا، بالإضافة إلى مركز متخصّص للتطبيقات والتدريب في دبي، حيث تواصل دعم شركائها عبر تقنيات متقدمة وبرامج تدريب احترافية.