بالصور.. انطلاق منافسات "رسل السلام" للتميز الكشفي في الطائف
انطلقت اليوم الخميس فعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي، والمقامة في مدينة الملك فهد الكشفية بمحافظة الطائف، بمشاركة الفرق الكشفية من مختلف الإدارات التعليمية في المملكة.
وشهدت الفعاليات في يومها الأول زيارات صباحية وتحية العلم في ساحة المعسكر، تلتها انطلاقة معسكر التطبيقات الكشفية للبنين بمعسكر الردف، والمنهج الكشفي للبنات بمعسكر الهدا خلال الفترة الصباحية.
وفي الفترة المسائية، تواصلت المنافسات بفعاليات الأنشطة الرياضية والرحلات الخلوية، إلى جانب برامج “السعودية الخضراء” والهوايات الكشفية التي أقيمت في معسكر شبرا، فيما احتضنت أسواق العرب الثقافية فعاليات معسكر عكاظ.
وبذلك اختُتمت فعاليات اليوم الأول من منافسات رسل السلام للتميز الكشفي، التي تستمر لمدة أربعة أيام تتخللها برامج وأنشطة تسهم في تنمية مهارات الكشافة وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية لديهم.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد استقبلت مساء أمس الأربعاء الفرق الكشفية المشاركة من مختلف الإدارات التعليمية “بنين وبنات” في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي 1447هـ، وسط استقبال حافل تخلله تقديم الورود والهدايا التذكارية، في أجواء جسدت روح الأخوة والترحيب بالمشاركين من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن المسابقة تهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وتطوير المهارات والفنون الكشفية لدى المشاركين.
وأكد “الغامدي” أن المنافسة تسعى إلى مساعدة الكشافين على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لتطوير ذواتهم، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية، وتنمية مهاراتهم في تصميم المبادرات النوعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.