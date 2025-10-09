بالصور.. انطلاق منافسات "رسل السلام" للتميز الكشفي في الطائف

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف قد استقبلت مساء أمس الأربعاء الفرق الكشفية المشاركة من مختلف الإدارات التعليمية “بنين وبنات” في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي 1447هـ، وسط استقبال حافل تخلله تقديم الورود والهدايا التذكارية، في أجواء جسدت روح الأخوة والترحيب بالمشاركين من مختلف مناطق المملكة.