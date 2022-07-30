"قياس": الاختبار التربوي في "الربع الأخير" من عام 2022.. والتخصص في "الأول" لـ2023

أعلن مركز قياس مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لعام 1444، وبيَّن أن الاختبار العام "التربوي" سيكون خلال الربع الأخير من عام 2022م، واختبار التخصصات خلال الربع الأول من عام 2023.
وبيَّن حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة التعليم والتدريب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيُعقد الاختبار التربوي العام خلال الربع الرابع لعام 2022، أما الاختبار التخصصي فسيُعقد خلال الربع الأول لعام 2023، وسيتاح التسجيل لهذَين الاختبارَين في وقت لاحق.
ويأتي اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للسنة الثالثة ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لهم، أو للمتقدمين على الوظائف التعليمية.