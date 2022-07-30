"قياس": الاختبار التربوي في "الربع الأخير" من عام 2022.. والتخصص في "الأول" لـ2023

أعلن مركز قياس مواعيد اختبارات ‫الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لعام 1444، وبيَّن أن الاختبار العام "التربوي" سيكون خلال الربع الأخير من عام 2022م، واختبار التخصصات خلال الربع الأول من عام 2023.