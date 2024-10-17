بنك التصدير والاستيراد يعزز شراكاته العالمية من هامبورغ الألمانية

وعلى هامش الاجتماع، أبرم البنك مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، تهدف لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، من ضمنها تمويل الصادرات، والتأمين، حيث تشمل التأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات، بالإضافة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التصدير.