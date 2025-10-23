إطلاق الهاتف الذكي HONOR X9d 5G المقاوم للكسر والمزود بالذكاء الاصطناعي من HONOR يجمع بين القوة الأداء والابتكار في تصميم أنيق واحد

أعلنت شركة HONOR ، الشركة العالمية الرائدة في منظومة الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق هاتفها الجديد HONOR X9d 5G ، الهاتف الذي يعيد تعريف مفاهيم المتانة، التحمل، وتجربة المستخدم. صُمم الهاتف للمستكشفين، المحترفين، وكل من يعيش بشغف دون قيود، حيث يجمع بين القوة الميكانيكية الهائلة، البطارية الاستثنائية، والابتكار الذكي الذي يواكب كل رحلة.
ليس من المعتاد أن يتحدى هاتف ذكي قوانين الجاذبية، لكن HONOR X9d فعلها بالفعل، محققاً رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لأعلى سقوط لهاتف ذكي، بعد أن نجا من سقوط حر من ارتفاع 6.133 أمتار دون أن يصاب بأي أضرار[1]. لم يكن ذلك مجرد استعراض، بل كان رسالة واضحة للعالم: أن المتانة والتصميم يمكن أن يجتمعا في تناغم تام. لقد أثبتت HONOR أن الابتكار لا يقتصر على الأداء فحسب، بل يشمل الصمود أيضاً.
HONOR X9d ليس مصفحًا، بل مُهندس بدقة. بفضل هيكله المقاوم للصدمات المكوّن من 6 طبقات وتقنية
Ultra Bounce Anti-Drop 3.0، يوفر الهاتف حماية أقوى بنسبة 112% من الجيل السابق. يجتمع الغلاف الخلفي المقوّى مع الزجاج المقسى العميق لتشكيل منظومة حماية متكاملة تُوزع الصدمات بدل امتصاصها. تم اختباره على أكثر من 10 أنواع من الأسطح الصلبة، مثل الحصى والإسفلت والبلاط الحجري، كما حصل على شهادتي SGS للأداء المتميز والموثوقية الشاملة بخمس نجوم.[2]
ومع مقاومة السقوط حتى 2.5 متر، ومقاومة الماء والغبار بمعيار [3]IP69K، يمكن للهاتف الصمود أمام الظروف القاسية بكل ثقة. إنه تذكير أن التقدم الحقيقي لا يتعلق فقط بالسرعة أو القوة، بل بقدرة التكنولوجيا على البقاء مهما كانت الظروف.
يأتي HONOR X9d 5G بشاشة OLED مريحة للعين بقياس 6.79 إنش[4] وبدقة 2640 × 1200، ومعدل تحديث 120 هرتز[5] فائق السلاسة. بفضل سطوع HDR يصل إلى 6000 شمعة[6]، تبقى الرؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعله مثالياً للحياة في الهواء الطلق. كما تقلل تقنيات حماية العين والتعتيم الديناميكي من إجهاد العين أثناء المشاهدة الطويلة، سواء أثناء التمرير أو اللعب أو مشاهدة الفيديو.
مزود ببطارية سيليكون-كربون بسعة 8300 ملّي أمبير[7]، وهي الأكبر في فئتها، يمنح HONOR X9d 5G المستخدمين طاقة تكفي ليومين من الاستخدام المكثف[8]. ويضمن خوارزم التحمل الذاتي المطوّر أداءً مستقرًا حتى بعد 6 سنوات من الاستخدام[9]، بينما تتيح ميزة مراقبة الحرارة متعددة النقاط أداءً ثابتًا من°C 30 -إلى°C [10]55 وعند انخفاض الشحن، يوفر وضع التوفير الفائق للطاقة ما يصل إلى 60 دقيقة من المكالمات[11] بنسبة بطارية 2% فقط، بينما يتيح شحن HONOR SuperCharge بقوة 66 واط[12] استعادة الطاقة بسرعة، في حين تسمح ميزة الشحن العكسي السلكي 7.5 واط بشحن الأجهزة الأخرى مثل السماعات أو الساعات الذكية.
يعيد HONOR X9d 5G تعريف التصوير في فئة الهواتف المتوسطة بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر كبير 1/1.67 بوصة وتقنية تثبيت مزدوجة OIS + EIS لصور فائقة الوضوح وثابتة. من مناظر المدن الليلية إلى اللحظات العائلية، تلتقط الكاميرا كل تفصيل بوضوح مدهش. كما تضيف الكاميرا العميقة بدقة 2 ميجابكسل عمقًا طبيعياً للصور، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل صور سيلفي ومكالمات فيديو بجودة استثنائية.
وما بعد الكاميرا، يأتي دور الذكاء الاصطناعي. يوفر محرر الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي أدوات مثل AI Eraser وAI Cutout وAI Outpainting وAI Upscale وAI Remove Reflection لتجعل عملية التحرير أسهل وأكثر إبداعًا. فالأمر لم يعد مجرد التقاط الصور، بل فن صياغتها كما تتخيلها تمامًا.
يقدم HONOR X9d تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة تفهم احتياجاتك اليومية. ميزة AI Call Translation تكسر حواجز اللغة لحوارات أكثر سلاسة، بينما تقوم AI Summary بتلخيص الاجتماعات والملاحظات في لحظات. ومع AI Assistant وMagic Portal 2.0، يصبح التنقل بين التطبيقات والمهام أكثر سلاسة، في تجربة ذكية تجمع بين البساطة والذكاء.
يدعم الهاتف تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وNFC، لسهولة المشاركة والدفع الذكي. كما يتكامل بسلاسة مع منظومة HONOR، بما في ذلك حواسيب MagicBook وسماعات Earbuds X6، عبر نظام MagicOS 9.0 الذي يربط الأجهزة الذكية لتجربة موحدة وسلسة.
يتوفر HONOR X9d 5G بأربعة ألوان مميزة[13]: البني المحمر، الأخضر الغامق، الذهبي الفاتح، والأسود الليلي. تبدأ الطلبات المسبقة في المملكة العربية السعودية من –23 أكتوبر 2025 عبر https://www.honor.com/sa-en/phones/honor-x9d/buy/.
12 جيجابايت + 256 جيجابايت1399 ريال سعودي
تابعوا الحديث عبر #HONORX9d .
تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع. ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.
[1] تم تحقيق رقم غينيس العالمي لأعلى سقوط حر لهاتف ذكي بواسطة شركة HONOR في سبتمبر 2025، حيث نجح هاتف HONOR X9d في الصمود بعد سقوط حر من ارتفاع 6.133 مترًا ضمن ظروف اختبارية مُتحكَّم بها. وقد تم التحقق من الرقم القياسي واعتماده رسميًا من قبل شركة Guinness World Records Ltd.
[2] حصل هذا الهاتف على شهادة الاعتمادية الشاملة ذات الخمس نجوم من SGS السويسرية، وفقًا للمواصفات التقنية للاعتمادية الخاصة بـ SGS. وبصفته منتجًا إلكترونيًا دقيقًا، ما زال هناك احتمال لحدوث ضرر في حال سقوط الهاتف. يُرجى توخّي الحذر لتجنّب السقوط أو الاصطدامات.
[3] تم اختبار الهاتف في ظروف مختبرية مُتحكَّم بها، وقد حقق مستوى IP69K وفقًا لمعايير ISO20653:2023. مقاومة الرذاذ والماء والغبار ليست فعالية دائمة، وقد تنخفض كفاءتها مع مرور الوقت نتيجة الاستخدام اليومي. يُرجى عدم محاولة شحن الهاتف وهو مبلل، حيث إن الأضرار الناتجة عن السوائل لا يشملها الضمان.
[4] بتصميم الزوايا المستديرة للشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.79 بوصة عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (قد تكون المساحة القابلة للعرض الفعلية أصغر قليلًا).
[5] تدعم الشاشة معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز، وقد يختلف معدل التحديث قليلًا حسب واجهة التطبيق أو جودة اللعبة. يُرجى الرجوع إلى تجربتك الفعلية.
[6] تأتي بيانات السطوع الأقصى البالغة 6000 شمعة من مختبرات HONOR، وتُفعَّل فقط عند تشغيل مصدر الفيديو المقابل في وضع ملء الشاشة.
[7] سعة البطارية المقننة 8100 ملّي أمبير في الساعة، بينما تبلغ السعة النموذجية 8300 ملّي أمبير في الساعة.
[8] [8] بيانات من مختبرات .HONOR
[9] تأتي البيانات من مختبرات HONOR. ووفقًا لمحاكاة سلوك المستخدم اليومي (شحن وتفريغ كامل مرة واحدة يوميًا)، ستحافظ البطارية على أكثر من 80٪ من سعتها الأصلية بعد 6 سنوات من الاستخدام. قد تختلف البيانات الفعلية حسب ظروف الاستخدام المختلفة، يُرجى الرجوع إلى الأداء الفعلي.
[10] وفقًا لبيانات مختبرات HONOR، يمكن لهاتف HONOR X9d العمل بشكل طبيعي في وضع الاستعداد عند درجة حرارة محيطة تبلغ 55 درجة مئوية، كما يدعم استخدام وظائف المكالمات وجهات الاتصال والرسائل النصية. قد تختلف التجربة الفعلية اعتمادًا على عوامل مثل تقادم الجهاز، بيئة الشبكة، عادات المستخدم، والفروقات في ارتفاع درجة حرارة الهاتف. يُرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية.
[11] بيانات من مختبرات .HONOR
[12] يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة قصوى تبلغ 66 واط، ويتطلب ذلك استخدام شاحن وكابل HONOR بقدرة 66 واط. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الظروف البيئية والعوامل الأخرى.
[13] تختلف ألوان الإصدارات حسب المنطقة، يُرجى الرجوع إلى الألوان المتوفرة في المنطقة المحددة.