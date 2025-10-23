إطلاق الهاتف الذكي HONOR X9d 5G المقاوم للكسر والمزود بالذكاء الاصطناعي من HONOR يجمع بين القوة الأداء والابتكار في تصميم أنيق واحد

[1] تم تحقيق رقم غينيس العالمي لأعلى سقوط حر لهاتف ذكي بواسطة شركة HONOR في سبتمبر 2025، حيث نجح هاتف HONOR X9d في الصمود بعد سقوط حر من ارتفاع 6.133 مترًا ضمن ظروف اختبارية مُتحكَّم بها. وقد تم التحقق من الرقم القياسي واعتماده رسميًا من قبل شركة Guinness World Records Ltd.

[2] حصل هذا الهاتف على شهادة الاعتمادية الشاملة ذات الخمس نجوم من SGS السويسرية، وفقًا للمواصفات التقنية للاعتمادية الخاصة بـ SGS. وبصفته منتجًا إلكترونيًا دقيقًا، ما زال هناك احتمال لحدوث ضرر في حال سقوط الهاتف. يُرجى توخّي الحذر لتجنّب السقوط أو الاصطدامات.

[3] تم اختبار الهاتف في ظروف مختبرية مُتحكَّم بها، وقد حقق مستوى IP69K وفقًا لمعايير ISO20653:2023. مقاومة الرذاذ والماء والغبار ليست فعالية دائمة، وقد تنخفض كفاءتها مع مرور الوقت نتيجة الاستخدام اليومي. يُرجى عدم محاولة شحن الهاتف وهو مبلل، حيث إن الأضرار الناتجة عن السوائل لا يشملها الضمان.

[4] بتصميم الزوايا المستديرة للشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.79 بوصة عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (قد تكون المساحة القابلة للعرض الفعلية أصغر قليلًا).

[5] تدعم الشاشة معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز، وقد يختلف معدل التحديث قليلًا حسب واجهة التطبيق أو جودة اللعبة. يُرجى الرجوع إلى تجربتك الفعلية.

[6] تأتي بيانات السطوع الأقصى البالغة 6000 شمعة من مختبرات HONOR، وتُفعَّل فقط عند تشغيل مصدر الفيديو المقابل في وضع ملء الشاشة.

[7] سعة البطارية المقننة 8100 ملّي أمبير في الساعة، بينما تبلغ السعة النموذجية 8300 ملّي أمبير في الساعة.

[8] [8] بيانات من مختبرات .HONOR

[9] تأتي البيانات من مختبرات HONOR. ووفقًا لمحاكاة سلوك المستخدم اليومي (شحن وتفريغ كامل مرة واحدة يوميًا)، ستحافظ البطارية على أكثر من 80٪ من سعتها الأصلية بعد 6 سنوات من الاستخدام. قد تختلف البيانات الفعلية حسب ظروف الاستخدام المختلفة، يُرجى الرجوع إلى الأداء الفعلي.

[10] وفقًا لبيانات مختبرات HONOR، يمكن لهاتف HONOR X9d العمل بشكل طبيعي في وضع الاستعداد عند درجة حرارة محيطة تبلغ 55 درجة مئوية، كما يدعم استخدام وظائف المكالمات وجهات الاتصال والرسائل النصية. قد تختلف التجربة الفعلية اعتمادًا على عوامل مثل تقادم الجهاز، بيئة الشبكة، عادات المستخدم، والفروقات في ارتفاع درجة حرارة الهاتف. يُرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية.

[11] بيانات من مختبرات .HONOR

[12] يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة قصوى تبلغ 66 واط، ويتطلب ذلك استخدام شاحن وكابل HONOR بقدرة 66 واط. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الظروف البيئية والعوامل الأخرى.

[13] تختلف ألوان الإصدارات حسب المنطقة، يُرجى الرجوع إلى الألوان المتوفرة في المنطقة المحددة.