"أمير الجوف" يرأس اجتماع لجنة التوطين ويطّلع على مؤشرات ومعدلات التوظيف والبرامج التدريبية

رأَس الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة، بقاعة الاجتماعات الكبرى في مكتبه بديوان الإمارة.
وأكد الأمير فيصل بن نواف في بداية الاجتماع حِرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في ظل ما يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من دعم واهتمام؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في دعم عجلة التوطين، وتحقيق الاستدامة الوظيفية، والإسهام في بناء منظومة اقتصادية، ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.
وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ توصيات اجتماع اللجنة السابق، واستعراض لوحة مؤشرات ومعدلات البطالة بالمنطقة، كما تمت مناقشة إحصائية اللجان الميدانية، واستعراض محققات التدريب والتوظيف ٢٠٢٣م، المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما تمت مناقشة العديد من الآراء والمقترحات، واستمع الجميع لتوجيهات أمير المنطقة حيالها.
ووجّه أمير المنطقة الجميعَ بتكثيف الجهود؛ لزيادة نِسَب التوطين بالمنطقة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- إلى توفير الوظائف لأبناء وبنات الوطن، وتطويرهم بشكل مستمر للمشاركة في بناء المستقبل.