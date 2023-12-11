"أمير الجوف" يرأس اجتماع لجنة التوطين ويطّلع على مؤشرات ومعدلات التوظيف والبرامج التدريبية

وأكد الأمير فيصل بن نواف في بداية الاجتماع حِرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على إتاحة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، في ظل ما يلقاه قطاع الأعمال لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، من دعم واهتمام؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في دعم عجلة التوطين، وتحقيق الاستدامة الوظيفية، والإسهام في بناء منظومة اقتصادية، ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.