إنجاز طبي.. برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يزرع أول سماعة عظمية بالمنطقة

حقّقت الهيئةُ الملكية بالجبيل ممثلة في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل؛ إنجازًا طبيًّا جديدًا بزراعة أول سماعة عظمية إلكترونية ""3" OSIA" لطفلة تبلغ من العمر "14" عامًا، الذي يعدّ الأول على مستوى المنطقة الشرقية والثالثة على مستوى المملكة.
وأوضح استشاري جراحات الأذن الدقيقة وأعصابها واستشاري زراعة القوقعة والسماعات العظمية ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور محمد الشيخ؛ أن زراعة العظمة الإلكترونية تمت بنجاح باهر؛ حيث تمّ بعد الكشف والتقييم وعمل الأشعة اللازمة للطفلة، وضع خطة جراحية على ثلاث مراحل.
وتضمنت المرحلة الأولى قبل ستة أشهر استئصال الزرعة بالجهة اليمنى واستبدالها بزرعة جديدة، عقب ذلك المرحلة الثانية التي تضمّنت استئصال الزرعة فقط في الجهة اليسرى، والانتظار لعدة أشهر قبل البدء في زراعتها مرة أخرى، فيما كانت المرحلة الثالثة زراعة السماعة العظمية الإلكترونية وخروج الطفلة بصحة جيدة.