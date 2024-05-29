إنجاز طبي.. برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يزرع أول سماعة عظمية بالمنطقة

حقّقت الهيئةُ الملكية بالجبيل ممثلة في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل؛ إنجازًا طبيًّا جديدًا بزراعة أول سماعة عظمية إلكترونية ""3" OSIA" لطفلة تبلغ من العمر "14" عامًا، الذي يعدّ الأول على مستوى المنطقة الشرقية والثالثة على مستوى المملكة.