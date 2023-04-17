"السواحة" يرفع شكره لولي العهد على دعمه وتحفيزه لرواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق مهمتهم العلمية

كما رفع معالي الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، شكره وتقديره لسمو ولي العهد، على دعم سموه قطاع الفضاء واستقباله رواد الفضاء السعوديين، موضحاً أن كلمات سموه -حفظه الله- المحفزة ومواقفه الداعمة ومتابعته المستمرة لرحلة رواد الفضاء السعوديين نحو الفضاء هي ركيزة لمواصلة العمل لإلهام الأجيال الحالية والقادمة للإسهام من خلال الأبحاث العلمية والابتكارات لخدمة الإنسانية.